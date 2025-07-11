Filenin Sultanları Çekya'ya karşı!

Kaynak: AA
Filenin Sultanları Çekya'ya karşı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 3. haftasının 2. maçında bu akşam Çekya ile karşılaşacak. Mücadele 21.30'da başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü Çekya'yla karşılaşacak.

Çekya-Türkiye voleybol maçı 11 Temmuz 2025 Cuma günü, saat 21.30'da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan milliler, organizasyonda 22 puanla 4. sırada bulunuyor.

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FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

11 Temmuz 2025

21.30 / Çekya-Türkiye

12 Temmuz 2025

20.00 / Türkiye-İtalya

13 Temmuz 2025

21.00 / Sırbistan-Türkiye

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