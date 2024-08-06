Filenin Sultanları Çin karşısında. Saat kaçta hangi kanalda?

Filenin Sultanları Çin karşısında
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyak Oyunları çeyrek finalinde bugün Çin ile karşı karşıya gelecek.
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak karşılaşmanın başlama saati 10.00.
Maç TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.
Filenin Sultanları, çeyrek finale C Grubu'nda Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni yenerek çıkmış, İtalya'ya ise yenilmişti.
Çin ise A Grubu'nu ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek lider bitirmişti.
Takımımız Çin'i elemesi durumunda yarı finale çıkacak ve İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
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