Filenin Sultanları Diyanet'in hedefinde

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Adnan Üstün'ün A Milli Kadın Voleybol Takımımızı hedef alan sözleri büyük tepki çekti.

Filenin Sultanları Diyanet'in hedefinde

Filenin Sultanları olarak anılan, Kadın Voleybol Milli Takımımız Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmiş ve Avrupa Şampiyonasını kazanarak bizleri sevince boğmuştu. Ülkemizi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız hakkında eleştiriler devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirlerinden olan Adnan Üstün'ün 2022 yılındaki bir sohbetinde Voleybol milli takımını ağır sözlerle eleştirdiği bir sohbeti ortaya çıktı.

“BACAĞI BALDIRI AÇIK KIZLARI BİLMEM NERENİN SULTANI MİLLİ TAKIM DİYECEKSİN”

Üstün yaptığı sohbette, A Milli Kadın Voleybol Takımımız hakkında sert söylemlerde bulundu. Üstün, "Bacağı, baldırı açık kızları bilmem nerenin sultanı, milli takım diyeceksin. Ayıptır. Baktım geçen bir hoca ‘Milli maç' diye açmış izliyor. Hoca'ya tepki gösterdim. Senin milletini bunlar mı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK'TA VAİZ VOLEYBOL TAKIMINI ELEŞTİRİNDE CAMİDE TARTIŞMA ÇIKMIŞTI

Zonguldak merkez Ulu Cami’de dün kılınan öğle namazı öncesinde cemaate vaaz veren İl Vaizi Ali Koblay, Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef alan sözler söylemişti. Bu sözler üzerine camide tartışma çıkmış ve cemaatin bir bölümü camiyi terk etmişti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, sohbetin sınırları aştığını belirterek vaizi uyardıklarını açıkladı.

Durgun'un bu açıklaması sonrasında bazı İslamcı çevreler Müftüyü hedef göstermeye başladı.

Müftüyü hedef alan çevreler, Diyanet İşleri Başkanlığı hukuk müşavirlerinden Adnan Üstün'ün 2022 yılındaki Voleybol milli takımını hedef alan sohbetini yayınlamaya başladı.
Türkiye Vaizler Birliği'nin yayınladığı sohbet görüntülerinde Adnan Üstün'ün milli takımımızı hedef alan sözleri dikkat çekiyor.

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