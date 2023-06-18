Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti karşısında zorlanmadı

Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyetini mağlup etti.

Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti karşısında zorlanmadı

A Milli Kadın Voleybol Takımımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki son maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti.

SALON: Hong Kong Coliseum

DOMİNİK CUMHURİYETİ: Pena Isabel, Gonzalez, Gonzalez Lopez, B.Martinez, J.Martinez, Marte, Castillo (L) (Martinez Caro, Rodriguez (L), Tapia)

TÜRKİYE: Vargas, Hande, Eda, Elif, Ebrar, Zehra, Simge (L) (Ayça, Saliha, Cansu)

SETLER: 23-25, 19-25, 25-23, 20-25
SÜRE: 103 dakika (24′,23′,29′,27′)

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