Helal olsun size. Sultanlar Almanya'yı da sahadan sildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Lodz kentindeki Sport Arena'da oynanan mücadele, TSİ 20.00'de başladı.

Filenin Sultanları güçlü rakibini 3-0 mağlup etti.

Ay - Yıldızlılar 2. Tur F Grubu ilk maçında Almanya'yı 25-21, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0'la geçti.

B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu'nda yer aldı.

"Filenin Sultanları" bu grupta ABD, Sırbistan ve Kanada ile karşılaşacak.

Ay-Yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

Millilerin maç programı ve yayın ekranı şöyle:

5 Ekim Çarşamba:

18.30 (TSİ) | Türkiye - Kanada | TRT SPOR

7 Ekim Cuma:

18.30 (TSİ) | ABD - Türkiye | TRT SPOR

8 Ekim Cumartesi:

18.30 (TSİ) | Sırbistan - Türkiye | TRT SPOR Yıldız

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