Filenin Sultanları finalde kaybetti. Geri dönüş yetmedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Filenin Sultanları finalde kaybetti. Geri dönüş yetmedi
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamadı ve Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.

FIVB Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Antalya etabında Japonya ile karşılaştı.

Mücadeleye etkili başlayan Japonya, 25-23 ve 25-21'lik setlerle durumu 2-0'a getirdi.

Kıran kırana geçen üçüncü seti 25-23 kazanan Sultanlar, durumu 2-1 yaptı.

Baştan sona üstün geçirdiği dördüncü seti ise 25-20 kazandı ve Sultanlar karşılaşmayı final seti olan beşinci sete taşıdı.

FİNALDE KAYIP

Final setinde istediği sonucu alamayan Filenin Sultanları, seti 15-11 kaybetti ve Japonya karşılaşmayı 3-2 kazandı.

SERİ SONA ERDİ

Filenin Sultanları, bu mağlubiyetle 22 maçlık kazanma serisini bitirmiş oldu.

Sultanlar, son yenilgisini yine Japonya'ya karşı 28 Haziran 2023'te yaşamıştı.

Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bir sonraki maçını yarın Hollanda'ya karşı yapacak.

İlgili Haberler
Cadiz 90+6'ta havalara uçtu
Cadiz 90+6'ta havalara uçtu
Lucescu Fatih Terim'i mahvetti
Hande Baladın sakatlandı. Gözyaşlarını tutamadı
Aziz Yıldırım yönetimine almayacağı isimleri açıkladı. Murat Ülker ve Ferit Şahenk detayı
Domenec Torrent'in yeni adresi şaşırttı
Gaziantep Basketbol seriyi 2-1 yaptı
Gaziantep Basketbol seriyi 2-1 yaptı
Galatasaray derbi mesaisine başladı. Fenerbahçe taktiğini çalıştılar
VAR kaldırılıyor. Kulüpler 9 maddeyle 'isyan' etti
Anadolu Efes avantajı kaptı
Son Haberler
ABD'den Sudan'daki HDK komutanlarına yaptırım Gündem
ABD'den Sudan'daki HDK komutanlarına yaptırım
Anne kedi bulduğu kangal sucuğu yavrularına götürdü Video
Anne kedi bulduğu kangal sucuğu yavrularına götürdü
İstanbul Esenyurt’ta trafik tartışması: "Ben Esenyurt çocuğuyum" diyerek saldırdı Video
İstanbul Esenyurt’ta trafik tartışması: "Ben Esenyurt çocuğuyum" diyerek saldırdı
Naci Görür bu kez Akdeniz'e işaret etti. 3 fay hattına dikkat Gündem
Naci Görür bu kez Akdeniz'e işaret etti. 3 fay hattına dikkat
Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro'luk şok. Karar verildi Spor
Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro'luk şok. Karar verildi
Genç kızın "annesi" olduğuna kimse inanamadı Video
Genç kızın "annesi" olduğuna kimse inanamadı
Maria'nın ölüm nedeni belli oldu! Domuz Çukuru'nda ölü bulunmuştu Gündem
Maria'nın ölüm nedeni belli oldu! Domuz Çukuru'nda ölü bulunmuştu