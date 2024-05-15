Filenin Sultanları finalde kaybetti. Geri dönüş yetmedi

FIVB Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Antalya etabında Japonya ile karşılaştı.
Mücadeleye etkili başlayan Japonya, 25-23 ve 25-21'lik setlerle durumu 2-0'a getirdi.
Kıran kırana geçen üçüncü seti 25-23 kazanan Sultanlar, durumu 2-1 yaptı.
Baştan sona üstün geçirdiği dördüncü seti ise 25-20 kazandı ve Sultanlar karşılaşmayı final seti olan beşinci sete taşıdı.
FİNALDE KAYIP
Final setinde istediği sonucu alamayan Filenin Sultanları, seti 15-11 kaybetti ve Japonya karşılaşmayı 3-2 kazandı.
SERİ SONA ERDİ
Filenin Sultanları, bu mağlubiyetle 22 maçlık kazanma serisini bitirmiş oldu.
Sultanlar, son yenilgisini yine Japonya'ya karşı 28 Haziran 2023'te yaşamıştı.
Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bir sonraki maçını yarın Hollanda'ya karşı yapacak.