Sultanlar Sırbistan'a mağlup oldu

F Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Filenin Sultanları, sıralama açısından önem taşıyan maçta namağlup Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçta güçlü rakibine karşı koyamayan ay-yıldızlı ekibimiz parkeden 20-25, 21-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 yenik ayrıldı.
Millilerimiz, Sırbistan karşısında iki set kazanması halinde grup üçüncülüğünü garantilemiş olacaktı.
Türkiye'nin gruptaki sıralaması ve çeyrek finaldeki rakibi Polonya-Almanya maçının sonucuna göre belli olacak.
Filenin Sultanları grubu üçüncü bitirmesi halinde ABD, dördüncü bitirmesi halinde ise Sırbistan ile çeyrek finalde eşleşecek.
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