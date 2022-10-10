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Türkiye ABD maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 11:02
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Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek. İşte tüm detaylar

Türkiye ABD maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?
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Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.

Karşılaşma TRT 1 ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.

B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, ikinci turdaki F Grubu mücadelesinde Almanya ile Kanada'yı mağlup ederken, ABD ve Sırbistan maçlarından mağlup ayrıldı. F Grubu'nu Sırbistan ve ABD'nin arkasında üçüncü sırada bitiren milliler, çeyrek finalde yer alma hakkı elde etti.

A Milli Takım F Grubu'nda karşılaştığı ABD'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Milli takım, ABD'yi elemesi halinde yarı finalde Sırbistan-Polonya maçının galibiyle eşleşecek.

FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde ayrıca İtalya-Çin ve Brezilya-Japonya maçları yapılacak.

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