Teşekkürler sultanlar. Filenin Sultanları çeyrek finalde ABD'ye mağlup oldu

F Grubu'nu iki galibiyet ve iki mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Filenin Sultanları, çeyrek final mücadelesinde ABD ile karşılaştı.

Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı ekibimiz 25-22, 25-15 ve 25-20'lik setlerle parkeden 3-0 yenik ayrıldı.

Ay-yıldızlılar böylelikle turnuvaya veda etmiş oldu.

Karşılaşmada en skorer oyuncumuz 15 sayıyla Ebrar Karakurt olurken, ABD'de Ali Fratti de 17 sayıyla etkili oldu.