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  • Teşekkürler sultanlar. Filenin Sultanları çeyrek finalde ABD'ye mağlup oldu

Teşekkürler sultanlar. Filenin Sultanları çeyrek finalde ABD'ye mağlup oldu

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD ile karşılaştı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 19:51
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Filenin Sultanları FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'na veda etti

Teşekkürler sultanlar. Filenin Sultanları çeyrek finalde ABD'ye mağlup oldu
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F Grubu'nu iki galibiyet ve iki mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Filenin Sultanları, çeyrek final mücadelesinde ABD ile karşılaştı.

Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı ekibimiz 25-22, 25-15 ve 25-20'lik setlerle parkeden 3-0 yenik ayrıldı.

Ay-yıldızlılar böylelikle turnuvaya veda etmiş oldu.

Karşılaşmada en skorer oyuncumuz 15 sayıyla Ebrar Karakurt olurken, ABD'de Ali Fratti de 17 sayıyla etkili oldu.

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mt
11.10.2022 20:45
tşk ler, daha iyi olacak inşallah..  
 
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