Filenin Sultanları Fransa'yı devirdi: İlk maç, ilk galibiyet

Voleybol Milletler Ligi'nin ilk maçında Fransa ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
Çin'de oynanan maçta ilk seti 25-17 alan milliler ikinci sette 23-25 mağlup oldu. Üçüncü ve dördüncü setleri 25-13 ve 25-14 ile geçen Filenin Sultanları ilk maçında sahadan galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 14 sayıyla Deniz Uyanık oldu.
Deniz Uyanık'tan arka arkaya sayılar! ????— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 4, 2025
Önce tek ayak hücumu; ardından blok! ???? pic.twitter.com/4FNxDg1p7B
Ay-yıldızlılar ikinci maçta 6 Haziran günü TSİ 14.30'da Tayland ile kozlarını paylaşacak.