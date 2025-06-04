Filenin Sultanları Fransa'yı devirdi: İlk maç, ilk galibiyet

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Filenin Sultanları Fransa'yı devirdi: İlk maç, ilk galibiyet

Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk haftasında Fransa'y mağlup ederek ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Voleybol Milletler Ligi'nin ilk maçında Fransa ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Çin'de oynanan maçta ilk seti 25-17 alan milliler ikinci sette 23-25 mağlup oldu. Üçüncü ve dördüncü setleri 25-13 ve 25-14 ile geçen Filenin Sultanları ilk maçında sahadan galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 14 sayıyla Deniz Uyanık oldu.

Ay-yıldızlılar ikinci maçta 6 Haziran günü TSİ 14.30'da Tayland ile kozlarını paylaşacak.

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