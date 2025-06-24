Filenin Sultanları futbolu solladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi kapsamında İstanbul’da oynadığı maçlarda seyirci rekorları kırıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu büyük bir doluluğa ev sahipliği yaparken, önceki günkü Brezilya maçı organizasyon rekorunu da beraberinde getirdi. 17 bin 34 biletli seyirci tribünde yerini alırken, 2 bine yakın sporseverin de biletsiz olarak maça girdiği tahmin ediliyor.

Filenin Sultanları'nın Dominik Cumhuriyeti ile oynadığı karşılaşma 14 bin 487, Kanada ile oynanan mücadele 14 bin 863, Güney Kore maçı ise 15 bin 824 seyirciyi tribünlere çekti.

1 GALİBİYET YETECEK

FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) 19 puanla 4. sırada bulunan Kadın Voleybol Milli Takımı, VNL’in 3.haftasında 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda’nın Apeldoorn şehrinde Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile mücadele edecek.

9. sırada bulunan Çekya’nın ilk 8 arasına kalabilmesi ihtimali için 4 maçını da 3-0 veya 3-1 kazanması şart. Buna karşılık Türkiye’nin bir galibiyeti, matematiksel olarak finalleri garanti altına almasa da, pratik açıdan yeterli olacak.