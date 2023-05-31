Filenin Sultanları galibiyetle başladı

Türkiye ve Güney Kore, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde kozlarını paylaştı.
Antalya Spor Salonu'ndaki müsabaka A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3-0'lık üstünlüğüyla sona erdi. (AA)
Salon: Antalya
Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Yuliya Akulova (Kazakistan)
Güney Kore: Park, Jeong, Jung, Lee, Yeum, Kang (Shin, Kim, Moon, Pyo)
Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, İlkin Aydın, Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Aslı Kalaç)
Setler: 14-25, 17-25, 24-26
Süre: 74 dakika (22, 25, 27)