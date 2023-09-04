Filenin Sultanları İstanbul'a indi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brüksel'de düzenlenen 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti ve mutlu sona ulaştı.

Kazanılan büyük zafer ülkede coşkuyla kutlandı.

Öte yandan Filenin Sultanları, İstanbul'a iniş yaptı.

Bando ile karşılanan Milliler'i havalimanında pek çok taraftar ve basın mensubu karşıladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ karşılama töreni sırasında şu açıklamaları yaptı;

-Voleybol bu ülkeye tarihinde ilkleri yaşatıyor. Almadığmız tek bir kupa kaldı, o da olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah bu takım olimpiyatta da derece alacak. Bu ülkenin gururu olduysak ne mutlu takımıma. Bu ülkeye inanılmaz bir tablo yaşattık. Bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Kulüplerimizin, antrenörlerimizin camiamızın büyük payları var.

Eda Erdem'in açıklamaları şu şekilde;

-Cumhuriyetimizin 100. yılında çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Çok iyi bir ekibiz. Tüm ülkeyi arkamızda birleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok güzel bir maç oldu Sırbistan'la ve yoğun duygularla kazandık. Önce olimpiyat kotasını almak istiyoruz.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise "Harika bir gün bizim için. Belki de çok az uyuduk, iki saat uyuduk ama bu muhteşem gün için takımım adına çok mutluyum" dedi.