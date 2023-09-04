Filenin Sultanları İstanbul'a indi

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti ve mutlu sona ulaştı. Filenin Sultanları, İstanbul'a iniş yaptı.

Filenin Sultanları İstanbul'a indi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brüksel'de düzenlenen 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti ve mutlu sona ulaştı.

Kazanılan büyük zafer ülkede coşkuyla kutlandı.

Öte yandan Filenin Sultanları, İstanbul'a iniş yaptı.

Bando ile karşılanan Milliler'i havalimanında pek çok taraftar ve basın mensubu karşıladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ karşılama töreni sırasında şu açıklamaları yaptı;

-Voleybol bu ülkeye tarihinde ilkleri yaşatıyor. Almadığmız tek bir kupa kaldı, o da olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah bu takım olimpiyatta da derece alacak. Bu ülkenin gururu olduysak ne mutlu takımıma. Bu ülkeye inanılmaz bir tablo yaşattık. Bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Kulüplerimizin, antrenörlerimizin camiamızın büyük payları var.

Eda Erdem'in açıklamaları şu şekilde;

-Cumhuriyetimizin 100. yılında çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Çok iyi bir ekibiz. Tüm ülkeyi arkamızda birleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok güzel bir maç oldu Sırbistan'la ve yoğun duygularla kazandık. Önce olimpiyat kotasını almak istiyoruz.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise "Harika bir gün bizim için. Belki de çok az uyuduk, iki saat uyuduk ama bu muhteşem gün için takımım adına çok mutluyum" dedi.

Öne Çıkanlar
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Son Haberler
Muharrem İnce "Kasetim çıkmış" deyince eşinin ne dediğini açıkladı Güncel
Muharrem İnce "Kasetim çıkmış" deyince eşinin ne dediğini açıkladı
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir? Keşfet
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
Sel felaketinde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi toprağa verildi Güncel
Sel felaketinde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi toprağa verildi
Uzmanından sağlıklı serinlemek için 4 ipucu Sağlık
Uzmanından sağlıklı serinlemek için 4 ipucu
Turhan Çömez elini sıkmayan Bilal Erdoğan’a göz muayenesi yaptı Güncel
Turhan Çömez elini sıkmayan Bilal Erdoğan’a göz muayenesi yaptı
Yaşam mücadelesi veren Ersen Martin'in son durumunu arkadaşı açıkladı. Ailesinin nasıl sırt çevirdiğini anlatıp yardım istedi Spor
Yaşam mücadelesi veren Ersen Martin'in son durumunu arkadaşı açıkladı. Ailesinin nasıl sırt çevirdiğini anlatıp yardım istedi
"İstanbul'u yakmaya geldik" dediler, soluğu emniyette aldılar Güncel
"İstanbul'u yakmaya geldik" dediler, soluğu emniyette aldılar