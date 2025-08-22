Filenin Sultanları isyanda: Salona yüzeceğiz

Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na hazırlanan Filenin Sultanları, sel nedeniyle zor anlar yaşadı.
Tecrübeli orta oyuncu Aslı Kalaç, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere “Salona yüzerek gideceğiz” notunu düştü.
Sporcular, ayakkabılarını çıkararak su baskını altında salona gitmek zorunda kaldı.
SULTANLAR İSPANYA’YLA BAŞLIYOR
Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçını yarın TSİ 15.30’da İspanya’ya karşı oynayacak. Türkiye, E Grubu’nda İspanya’nın ardından Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak. Gruplarında ilk ikiye giren takımlar son 16 turuna yükselecek.
EDA ERDEM 5. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA
Kaptan Eda Erdem Dündar, kariyerinde 5. kez Dünya Şampiyonası’nda forma giyecek. Kadroda ayrıca Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Zehra Güneş, Cansu Özbay gibi yıldız isimler yer alıyor.
TÜRKİYE ÜST ÜSTE 6. KEZ DÜNYA SAHNESİNDE
2006’dan beri düzenli olarak Dünya Şampiyonası’nda boy gösteren Türkiye, bu turnuvada üst üste 6. kez mücadele edecek. Milliler, bugüne kadarki en iyi derecesini 2010’da 6.’lıkla elde etmişti.
MAÇ PROGRAMI
Türkiye - İspanya (24 Ağustos Pazar, TSİ 15.30)
Türkiye - Bulgaristan (25 Ağustos Pazartesi, TSİ 15.30)
Türkiye - Kanada (27 Ağustos Çarşamba, TSİ 12.00)