Filenin Sultanları Kanada'yı 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftasındaki 2. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Kanada'yı 3-0 mağlup etti.
Melissa Vargas 21 sayıyla en skorer isim olurken Milliler, cumartesi günü saat 19.30'da Güney Kore ile oynayacak.
KANADA 0 TÜRKİYE 3
Salon: Sinan Erdem
Kanada: Averie Allard, Emily Maglio, Abagayle Guezen, Anna Smrek, Nyadholi Thokbuom, Andrea Mitrovic, Katerina Georgiadis (L), Johnson, Lucy Borowski, Quinn Pelland, Delaney Watson, Jessica Andrews
Başantrenör: Giovanni Guidetti
Türkiye: Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Gizem Örge (L), Berka Buse Özden, Elif Şahin, Saliha Şahin
Başantrenör: Daniele Santarelli
Setler: 25-16, 25-18, 26-24
Süre: 1 saat 14 dakika