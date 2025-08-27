Filenin Sultanları namağlup son 16’da

Organizasyonda 32 ülke 8 grupta mücadele ederken maçlar Bangkok, Phuket, Chiang Mai ve Nakhon Ratchasima kentlerinde oynandı.

Gruplarında ilk iki sırada yer alan ülkeler son 16 turuna yükseldi. Son 16 turundan itibaren kalan tüm maçlar, Bangkok'taki Huamark Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.

İlk maç, 29 Ağustos Cuma günü yapılacak.

MİLLİLER, GRUP MAÇLARINI SET VERMEDEN BİTİREN TEK ÜLKE OLDU

E Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden mağlup etti. Milliler, grup maçlarını set vermeden bitiren tek ülke oldu.

Grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile eşleşti.

Milli takım, ilk maçını 1 Eylül Pazartesi günü oynayacak.

SON 16 TURUNA KALAN ÜLKELER VE EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

A Grubu:

1- Hollanda

2- Tayland

B Grubu:

1- İtalya

2- Belçika

C Grubu:

1- Brezilya

2- Fransa

D Grubu

1- ABD

2- Slovenya

E Grubu:

1- Türkiye

2- Kanada

F Grubu:

1- Çin

2- Dominik Cumhuriyeti

G Grubu:

1- Polonya

2- Almanya

H grubu:

1- Japonya

2- Sırbistan

EŞLEŞMELER

29 Ağustos Cuma:

Hollanda-Sırbistan

Japonya-Tayland

30 Ağustos Cumartesi:

İtalya-Almanya

Polonya-Belçika

31 Ağustos Pazar:

Çin-Fransa

Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

1 Eylül Pazartesi:

ABD-Kanada

Türkiye-Slovenya