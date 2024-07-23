Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı

Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı
Kaynak: Haber Merkezi

Olimpiyatlar'daki altın madalya umudumuz A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris fotoğrafları sosyal medyayı yıktı geçti.

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Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı 1

Fransa'daki Paris Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 4 gün kaldı.

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Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı 2

Oyunlarda madalya umudumuz olan Voleybol Kadın A Milli Takımımız, son hazırlıklarını Paris'te yapıyor.

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Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı 3

C Grubu'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek olan millilerimizin maç programı şöyle:

29 Temmuz

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-İtalya

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Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı 4

PARİS'TE GÜZELLER GEÇİDİ

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Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı 5

Voleybolcularımız antrenman arasında Paris sokaklarında tur attı.

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Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı 6

Parislilerin hayran kaldığı millilerimiz çektirdikleri fotoğrafları da paylaştı.

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Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı 7

Gizem Örge ile Hande Baladın'ın Eyfel Kulesi'nin önünde verdikleri pozlara beğeni yağdı.

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Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı 8
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Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı 9
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