Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı

Fransa'daki Paris Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 4 gün kaldı.
Oyunlarda madalya umudumuz olan Voleybol Kadın A Milli Takımımız, son hazırlıklarını Paris'te yapıyor.
C Grubu'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek olan millilerimizin maç programı şöyle:
29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya
PARİS'TE GÜZELLER GEÇİDİ
Voleybolcularımız antrenman arasında Paris sokaklarında tur attı.
Parislilerin hayran kaldığı millilerimiz çektirdikleri fotoğrafları da paylaştı.
Gizem Örge ile Hande Baladın'ın Eyfel Kulesi'nin önünde verdikleri pozlara beğeni yağdı.