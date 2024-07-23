Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı

C Grubu'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek olan millilerimizin maç programı şöyle:

29 Temmuz

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-İtalya