Filenin Sultanları Polonya'ya boyun eğdi

2023 FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol takımı, Polonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, 3-0'lık skorla Polonya'ya mağlup oldu.

Filenin Sultanları Polonya'ya boyun eğdi

Editör: Hamza Özalkuş

Milletler Ligi'nin 2. haftasına Hollanda galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, Hong Kong'daki ikinci maçında Polonya'ya 3-0 kaybetti.

Polonya, Millilerimize karşı setlerde 25-22, 25-20 ve 30-28 üstünlük kurdu ve namağlup serisini sürdürdü. Sultanlar ise 6. maçındaki 2. mağlubiyetini aldı.

Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Carla Hoorweg (Avustralya)

Polonya: Stysiak, Lukasik, Jurczyk, Wenerska, Pozanski, Korneluk (Stenzel, Galkowska, Fedusio, Nowicka)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melisa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Elif Şahin, Saliha Şahin, Aslı Kalaç, İlkin Aydın)

Setler: 25-22, 25-20, 30-28

Süre: 89 dakika

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