Filenin Sultanları Polonya'ya boyun eğdi

Editör: Hamza Özalkuş
Milletler Ligi'nin 2. haftasına Hollanda galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, Hong Kong'daki ikinci maçında Polonya'ya 3-0 kaybetti.
Polonya, Millilerimize karşı setlerde 25-22, 25-20 ve 30-28 üstünlük kurdu ve namağlup serisini sürdürdü. Sultanlar ise 6. maçındaki 2. mağlubiyetini aldı.
Salon: Hong Kong Coliseum
Hakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Carla Hoorweg (Avustralya)
Polonya: Stysiak, Lukasik, Jurczyk, Wenerska, Pozanski, Korneluk (Stenzel, Galkowska, Fedusio, Nowicka)
Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melisa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Elif Şahin, Saliha Şahin, Aslı Kalaç, İlkin Aydın)
Setler: 25-22, 25-20, 30-28
Süre: 89 dakika