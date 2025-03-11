Filenin Sultanları sahaya çıkıyor. Maç takvimi belli oldu

Tayland'da 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı açıklandı.
D Grubu'nda yer alan milliler, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, grup müsabakalarını Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.
Maç programı şu şekilde:
23 Ağustos 2025
15.30 Türkiye-İspanya
25 Ağustos 2025
15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos 2025
12.00 Türkiye-Kanada