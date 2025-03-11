Filenin Sultanları sahaya çıkıyor. Maç takvimi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Filenin Sultanları sahaya çıkıyor. Maç takvimi belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu.

Tayland'da 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı açıklandı.

D Grubu'nda yer alan milliler, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, grup müsabakalarını Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.

Maç programı şu şekilde:

23 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos 2025

12.00 Türkiye-Kanada

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