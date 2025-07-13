Filenin Sultanları Sırp duvarına çarptı

Düzenleme: Kaynak: AA
Filenin Sultanları Sırp duvarına çarptı

Milletler Ligi gruplarının son maçında Türkiye, Sırbistan'a 3-0 yenildi. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Filenin Sultanları'nın final grubundaki rakibi Polonya ya da Japonya olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki son maçında Sırbistan'a 3-0 yenildi.

İlk 8'e girerek finallere gitmeyi daha önce garantileyen Türkiye, normal sezonu 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı.

Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve rakibi yarın oynanacak Çin-ABD maçından sonra belli olacak.

SIRBİSTAN 3 TÜRKİYE 0

Salon: Omnisport

Hakemler: Burkiewicz Pawel (Polonya), Alblooshi İsmail İbrahim (Birleşik Arap Emirlikleri)

Sırbistan: Ivanovic, Boskovic, Kurtagic, Aleksic, Mirkovic, Uzelac (Jegdic, Milekovic)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Sinead Jack, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek (Gizem Örge, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin)

Setler: 25-18, 25-20, 25-18

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