Filenin Sultanları tarih yazdı! Dünya Şampiyonası’nda yarı finaldeyiz

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD’yi mağlup ederek Dünya Şampiyonası’nda ilk kez yarı finale yükseldi.

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşılaşan Filenin Sultanları, tarihi bir zafere imza atarak yarı finale yükseldi.

DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA İLKİ BAŞARDIK

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 3-1'lik mağlup ederek Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

YARI FİNALDEKİ RAKİBİMİZ JAPONYA

Türkiye, yarı finalde Japonya ile karşı karşıya gelecek.

TAYLAND’DA GURUR DOLU ANLARI

Tayland’da düzenlenen dev organizasyonda gösterilen performans, Türk voleybol tarihine altın harflerle yazıldı.

