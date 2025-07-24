Filenin Sultanları yarı final için Japonya karşısında!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Final Etabı, 23 Temmuz'da Polonya'da başladı.
Lodz şehrindeki Atlas Arena'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenleniyor.
Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, TSİ 17.30'da oynanacak çeyrek final maçında puan cetvelinde 3. sırada bulunan Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.
Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.
Organizasyonda yarı final maçları 26 Temmuz'da yapılacak. Final etabı 27 Temmuz Pazar günü oynanacak 3-4 ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.