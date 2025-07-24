Filenin Sultanları yarı final için Japonya karşısında!

Kaynak: AA
Filenin Sultanları yarı final için Japonya karşısında!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Final Etabı'nın çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Polonya'da oynanacak mücadele TSİ 17.30'da başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Final Etabı, 23 Temmuz'da Polonya'da başladı.

Lodz şehrindeki Atlas Arena'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenleniyor.

Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, TSİ 17.30'da oynanacak çeyrek final maçında puan cetvelinde 3. sırada bulunan Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

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Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.

Organizasyonda yarı final maçları 26 Temmuz'da yapılacak. Final etabı 27 Temmuz Pazar günü oynanacak 3-4 ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

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