Filenin Sultanları'na dev yuva! Avrupa Şampiyonası orada yapılacak...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile otomotiv üreticisi Mercedes-Benz arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu yenileme anlaşmasının imza töreni yapıldı.

Mercedes-Benz'in İstanbul'daki merkezinde gerçekleştirilen törene, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan ve A milli kadın ile erkek takımlarının sporcuları katıldı.

"ÇITA ÇOK YÜKSELDİ"

Türk voleybolunun çok önemli bir noktaya geldiğini söyleyen Mehmet Akif Üstündağ, "Çıktığımız bu yolda çok büyük başarılara imza attık. Erkeklerimiz, tarihinde ilk kez dünyada altıncı oldu. Kadınlarımız da gümüş madalyanın sahibi oldu. Çıta da çok yükseldi" dedi.

"Paydaşların ve sponsorların önemine dikkat çekmek istiyoruz" diyen Üstündağ, "Mercedes-Benz, bir dünya markası. Türk sporuna büyük katkılar sunuyor. Bugün uzun zamandır süren birlikteliğimizi daha da uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI KURA ÇEKİMİ YARIN YAPILACAK

Yarın sabah 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın kura çekimi için İtalya'ya gideceğini aktaran Üstündağ, "Türkiye, 2026 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Yer olarak İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nu kullanacağız. Hem erkek hem kadınların kura çekimi olacak. Şans bizim yanımızda olsun. Daha güzel başarılar yaşamak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

"SAHA İÇİ OLDUĞU KADAR SAHA DIŞI DA ÖNEMLİ"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Cansu Özbay, bu anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Özbay, "Öncelikli hedefimiz, ülkeyi en yukarılarda temsil etmek. Sahada çalışarak ve özverili olarak bu hedefimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Saha içi olduğu kadar saha dışı da önemli. Sahada mücadele eden sadece bizmişiz gibi görünebilir ama saha dışında da inanılmaz bir mücadele var. Biz çok büyük bir aileyiz" dedi.

"İÇİMİZDE DEVAM EDEMEMENİN PİŞMANLIĞI OLACAK"

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Mirza Lagumdzija, bu sene ekip olarak hedeflerine ulaştıklarını dile getirdi.

Lagumdzija, "Avrupa Şampiyonası'na kalabildik. Milletler Ligi'nde de istediğimiz hedefe ulaştık. FIVB 2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale ulaştık. Daha ileri gidebilirdik ama takım içinde çok fazla sakatlık oldu. İçimizde devam edememenin pişmanlığı olacak. Umarım gelecekte daha ileriye gidebiliriz" şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Türk voleyboluna destek vermeye devam etmek istediklerini ifade etti.

Bekdikhan, "Markamızla voleybolu el ele getirmeye karar verdik. Türkiye'nin bir voleybol ülkesi olması için biz de varız dedik. Türkiye de sonunda bir voleybol ülkesi oldu. Takımlarımız, bizi gururlandırarak başarıdan başarıya koştu. Çocukların ve gençlerin gıpta ile baktığı ekipler oldular. Ülkenin birleştirici gücü oldular" dedi.