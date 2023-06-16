Filenin Sultanları'ndan Kanada karşısında rahat galibiyet

Milletler Ligi ikinci hafta üçüncü maçında Filenin Sultanları, Kanada'ya karşı 3-0'lık galibiyet alarak rahat kazandı.

Filenin Sultanları'ndan Kanada karşısında rahat galibiyet

Editör: Hamza Özalkuş

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi ikinci hafta üçüncü maçında Kanada ile karşı karşıya geldi.

Hong Kong'ta oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0'lık skorla kazandı.

Milli Takım, ikinci haftanın son maçını pazar günü TSİ 12.00'de Dominik Cumhuriyeti ile yapacak.

16 takımın oynadığı Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

Filenin Sultanları'nın galibiyet setleri şu şekilde;

25-15 (Türkiye)
25-22 (Türkiye)
25-20 (Türkiye)

FİNALLER 12-16 TEMMUZ ARASI
FIVB Milletler Ligi'nde finaller ise 12-16 Temmuz arası ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrtinde yapılacak.

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