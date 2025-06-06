Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 2'de 2!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı 3-0 mağlup etti. 2'de 2 ile yoluna devem eden milliler, VNL'deki üçüncü maçında yarın saat 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.

SALON: National Indoor

HAKEMLER: Wensheng Luo (Çin), Yuliya Akulova (Kazakistan)

TÜRKİYE: Dilay, Derya, Berka, Aleksia, Yaprak, Deniz, Eylül (L) (Hande)

TAYLAND: Pornpun, Pimpichaya, Thatdao, Thanacha, Donphon, Winotrat, Piyanut (L) (Natthanicha, Chatchu-On, Ajcharaporn, Hattaya, Kuttika)

SETLER: 25-23, 25-14, 25-22

SÜRE: 1 saat 12 dakika