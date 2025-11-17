Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonunun kadrosu giderek netleşiyor. Daha önce Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhat Onat’ın katılacağı açıklanmıştı.
Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı!
Milli voleybolcu Meryem Boz, Acun Ilıcalı’nın duyurusuyla Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katıldı. “Mavi Şimşek” lakaplı 37 yaşındaki yıldız, smaçlarını bu kez ada için indirecek!Baran Yalçın
Acun Ilıcalı altıncı ismi de resmen duyurdu: Milli voleybolcu Meryem Boz!
Türk voleybolunun yıldız pasör çaprazı, sürpriz bir kararla Survivor 2026 Ünlüler kadrosuna katıldı.
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Milli voleybolcumuz Meryem Boz Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum..”
Bu haberin ardından voleybolseverler ve Survivor izleyicileri “Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?” sorularını araştırmaya başladı.
Filenin Sultanları’nın güçlü smaçlarıyla tanınan “Mavi Şimşek” lakaplı Meryem Boz, spor salonlarından Dominik’in zorlu adasına geçiş yaptı. Bu beklenmedik karar, onu sezonun en çok konuşulan yarışmacılarından biri haline getirdi.
MERYEM BOZ KİMDİR?
3 Şubat 1988 Eskişehir doğumlu milli voleybolcu, 37 yaşındadır. 194 cm boyunda, yaklaşık 65 kg ağırlığındadır. 2012’de hentbolcu Ufuk Çalık ile evlendi.
Kariyerine 2001’de Eskişehir DSİ Bentspor’da başlayan Boz; Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Bursa BB, Vakıfbank, Polonya’dan Atom Trefl Sopot ve şu anda Sarıyer Belediyespor forması giymişti.
Küçük, yıldız, genç ve A milli takım olmak üzere her kategoride ay-yıldızlı forma terletti.
BAŞLICA BAŞARILARI
2014-15 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu ve turnuvanın en skorer & MVP’si
Vakıfbank ile FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası
2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri MVP’si (85 sayı)
Yaşına rağmen yüksek sıçrama yeteneği ve hücum gücüyle hâlâ milli takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Meryem Boz, şimdi Survivor’da yeni bir mücadele verecek.