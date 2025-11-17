Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı!

Filenin Sultanları’nın güçlü smaçlarıyla tanınan “Mavi Şimşek” lakaplı Meryem Boz, spor salonlarından Dominik’in zorlu adasına geçiş yaptı. Bu beklenmedik karar, onu sezonun en çok konuşulan yarışmacılarından biri haline getirdi.