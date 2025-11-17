Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı!

Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı!

Milli voleybolcu Meryem Boz, Acun Ilıcalı’nın duyurusuyla Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katıldı. “Mavi Şimşek” lakaplı 37 yaşındaki yıldız, smaçlarını bu kez ada için indirecek!

Baran Yalçın Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 1

Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonunun kadrosu giderek netleşiyor. Daha önce Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhat Onat’ın katılacağı açıklanmıştı.

Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 2

Acun Ilıcalı altıncı ismi de resmen duyurdu: Milli voleybolcu Meryem Boz!

Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 3

Türk voleybolunun yıldız pasör çaprazı, sürpriz bir kararla Survivor 2026 Ünlüler kadrosuna katıldı.

Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 4

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Milli voleybolcumuz Meryem Boz Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum..”

Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 5

Bu haberin ardından voleybolseverler ve Survivor izleyicileri “Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?” sorularını araştırmaya başladı.

Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 6

Filenin Sultanları’nın güçlü smaçlarıyla tanınan “Mavi Şimşek” lakaplı Meryem Boz, spor salonlarından Dominik’in zorlu adasına geçiş yaptı. Bu beklenmedik karar, onu sezonun en çok konuşulan yarışmacılarından biri haline getirdi.

Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 7

MERYEM BOZ KİMDİR?

3 Şubat 1988 Eskişehir doğumlu milli voleybolcu, 37 yaşındadır. 194 cm boyunda, yaklaşık 65 kg ağırlığındadır. 2012’de hentbolcu Ufuk Çalık ile evlendi.

Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 8

Kariyerine 2001’de Eskişehir DSİ Bentspor’da başlayan Boz; Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Bursa BB, Vakıfbank, Polonya’dan Atom Trefl Sopot ve şu anda Sarıyer Belediyespor forması giymişti.

Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 9

Küçük, yıldız, genç ve A milli takım olmak üzere her kategoride ay-yıldızlı forma terletti.

Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 10

BAŞLICA BAŞARILARI

2014-15 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu ve turnuvanın en skorer & MVP’si

Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 11

Vakıfbank ile FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası

Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 12

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri MVP’si (85 sayı)

Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 13

Yaşına rağmen yüksek sıçrama yeteneği ve hücum gücüyle hâlâ milli takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Meryem Boz, şimdi Survivor’da yeni bir mücadele verecek.

Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 14
Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 15
Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 16
Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 17
Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 18
Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 19
Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 20
Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 21
Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 22
Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 23
Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 24
Filenin Sultanları’ndan Survivor Adasına: Milli Yıldız Meryem Boz bombası! Acun Ilıcalı açıkladı! - Resim: 25
