Filenin Sultanlarını eleyen Japonya'nın rakibi belli oldu

Kaynak: AA
Filenin Sultanlarını eleyen Japonya'nın rakibi belli oldu

Brezilya, Almanya'yı yendi ve yarı finale yükselerek Japonya'nın rakibi oldu

FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Brezilya, Almanya'yı 3-0 yendi.

Brezilya, bu sonuçla yarı finale yükselerek Japonya'nın rakibi oldu.

Japonya-Brezilya yarı final mücadelesi, 26 Temmuz Cumartesi günü TSİ 21.00'da oynanacak.

BREZİLYA 3 ALMANYA 0

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Juraj Mokry (Slovakya)

Brezilya: Gabi, Roberta, Julia, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Tainara, Macris)

Almanya: Cekulaev, Stigrot, Weske, Straube, Alsmeier, Weitzel (Pogany, Kindermann, Stautz, Orthmann, Glaab, Schölzel)

Setler: 25-19, 26-24, 25-14

Süre: 79 dakika

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