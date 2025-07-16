Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı!

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek. Turnuvada mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın geniş sporcu kadrosu açıklandı.
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Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
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