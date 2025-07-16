Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı!

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Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası geniş sporcu kadrosu açıklandı. Milliler, turnuvanın grup aşamasında İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek. Turnuvada mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın geniş sporcu kadrosu açıklandı.

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Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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