Filenin Sultanları’nın final maçı için dev ekran kuruluyor

Buca Belediyesi, Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda Japonya’yı yenip finale çıkan Filenin Sultanları’nın İtalya ile karşılaşacağı final maçı için Hasanağa Bahçesi’nde dev ekran kuruyor.

Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yarı finalde Japonya’yı yenip finale çıkan Filenin Sultanları, finalde İtalya ile karşılaşacak. Tarihi maç öncesinde Hasanağa Bahçesi’nde dev ekran kuran Buca Belediyesi, maçı Bucalılara dev ekranda izleme imkânı sunacak.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, tüm İzmirlileri Hasanağa Bahçesi’nde yaşanacak olan millî maç heyecanına ortak olmaya davet etti.

“SANDALYENİ AL GEL”

Buca Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımımıza destek olmak ve maç coşkusunu hep birlikte doyasıya yaşamak için final maçının gerçekleşeceği 15.30’da Hasanağa Bahçesi’nde dev ekran kuracak. Bucalıları ve tüm İzmirlileri milli takıma destek olmaya ve coşkuyu hep birlikte yaşamak üzere Hasanağa Bahçesi’ne davet eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Sporseverler sandalyesini alıp gelsin, bu sevinci hep birlikte yaşayalım!” diye konuştu.

Yarı finalde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda adını finale yazdıran Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonluğu için bugün saat 15.30'da İtalya ile karşılaşacak. Müsabaka, televizyondan canlı yayınlanacak.

