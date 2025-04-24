Filenin Sultanları'nın geniş aday kadrosu açıklandı

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan VNL’de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL’in ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da mücadele edecek.

MAÇ TAKVİMİ

16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya’nın Lodz şehrindeki Atlas Arena’da düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları, maç programı ve 30 kişilik geniş sporcu kadrosu şu şekilde:



1. Hafta (Pekin, Çin)

Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa

2. Hafta (İstanbul, Türkiye)

Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya



Maç programı

1. Hafta (Pekin/Çin)

4 Haziran 2025

TSİ 07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran 2025

TSİ 14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran 2025

TSİ 11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran 2025

TSİ 14.30 Çin-Türkiye



2. Hafta (İstanbul/Türkiye)

18 Haziran 2025

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran 2025

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran 2025

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran 2025

19.30 Türkiye-Brezilya



3. Hafta (Apeldoorn/Hollanda)

9 Temmuz 2025

TSİ 21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz 2025

TSİ 21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz 2025

TSİ 20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz 2025

TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye

ADAY KADRO AÇIKLANDI

Ay-yıldızlıların 30 kişilik geniş sporcu kadrosu şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu

Smaçörler: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın.