Filenin Sultanları'nın neden 3-0 yenildiği ortaya çıktı. Görüntüleri iyi seyredin

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na sıkıntılı bir başlangıç yapmıştı.

Son ana kadar geniş kadroda bulunan Tuğba Şenoğlu İvegin turnuvanın başlamasına çok kısa bir süre kala sürpriz bir şekilde kadro dışı kalmıştı. Yerine Galatasaraylı İlkin Aydın davet edilmişti. Bu kararın Sarı-Kırmızılı kulübün baskıları sonucu alındığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Ardından İlkin Aydın'ın, A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Küba asıllı Melissa Vargas'a yönelik açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

İlkin Aydın'ın, "El ele tutuşup İstiklal Marşı okuyabileceğim bir sporcu olması benim şahsi fikrim. Takımımda bir Kübalı değil, bir Türk vatandaşı görmek benim daha çok hoşuma gider...” şeklindeki sözleri tepki çekmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'teki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelip 3-2 yendi. Ardından Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1'lik skorla mağlup eden Ay-Yıldızlı ekibimiz çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti. Gruptaki son maçında İtalya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları tutuk bir oyun sergileyip sahadan 3-0 yenik ayrılmıştı.

Bu karşılaşma öncesi ortaya çıkan görüntüler mağlubiyetin nedenini gösterir nitelikte. Seremoni sırasında Melissa Vargas'ın takım arkadaşlarıyla selamlaşırken, kendisine yönelik sert ifadeler kullanan İlkin Aydın'ı es geçtiği görülüyor.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım alan bu videonun altına, "İşte İtalya'ya neden mağlup olduğumuzun kanıtı", "Vargas kendisini Milli Takım'da istemeyen torpilli oyuncuya gereken cevabı vermiş", "Helal olsun sana Vargas" şeklinde yorumlar yapıldı.