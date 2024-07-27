Filenin Sultanları'nın Olimpiyat açılışına neden katılmadığı belli oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, tarihte bir ilk yaşattı ve açılış törenini kent merkezinde, Sen Nehri üzerinde gerçekleştirdi.

GÖRKEMLİ BİR AÇILIŞ TÖRENİ

Fransız yönetmen Thomas Jolly’nin sanat yönetmenliğini üstlendiği bu muhteşem törende, 204 ülkenin sporcularını ve Mülteci Olimpiyat Takımı’nı taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü’nün altından hareket ederek yaklaşık 6 kilometrelik bir mesafeyi Sen Nehri boyunca geçit töreniyle katetti.

TARİHİ VE TURİSTİK YERLERDEN GEÇTİLER

Tekneler yolculukları sırasında ülkenin önemli tarihi ve turistik yerlerinden sırasıyla, Notre Dame Katedrali, Paris Belediye Binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais ve Eyfel Kulesi'nde geçti.

Bu anı yaklaşık 300 bin kişi canlı olarak izledi.

SULTANLAR KATILMADI

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat açılış törenine katılmadı. Bu katılmama kararının nedeni ise ortaya çıktı.

DİNLENMEYİ SEÇTİLER

Katılmama kararını başantrenör Daniele Santarelli aldı. Filenin Sultanları, ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü Hollanda ile saat 10.00'da oynayacak.

Bu sebepten dolayı Sultanlar dinlenmeyi seçti.

Ayrıca törendeki yoğun yağış, tüm sporcuları etkiledi.

BAYRAĞIMIZI BUSENAZ VE METE TAŞIDI

Milli sporcularımız, Sen Nehri üzerinden bayrağımızı sallayarak geçti.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türkiye'nin bayrağını milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıdı.

Kameralara poz veren sporcularımız, renkli görüntülere neden oldu.