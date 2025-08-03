Fileyle kapatılan kamyonet kasasında yakalandılar!

Kaynak: İHA
Fileyle kapatılan kamyonet kasasında yakalandılar!

Hatay'da emniyet güçlerinin operasyonunda kamyonetin kasasında 42 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonetin kasasında üzerlerine file çekilmiş halde taşınan şahısların o anları "Banker Bilo" filmindeki Almanya yolculuğunu akıllara getirdi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

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Ekiplerin çalışmaları kapsamında 30 Temmuz günü Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde durdurulan iki araçta arama yapıldı.

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Araçlarda yapılan aramalarda, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 42 göçmen şahıs yakalandı.

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Kamyonetin kasasında yakalanan 42 göçmen İl Göç İdaresine Müdürlüğüne teslim edilirken olayla ilgili yakalanan 6 şahıs adliye makamlarınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Göçmenlerin kamyonetin kasasında üzerlerine file çekilmiş şekilde taşınmaları akıllara "Banker Bilo" filmindeki Almanya yolculuğunu akıllara getirdi.

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