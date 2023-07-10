Filip Benkovic Trabzonspor'da

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor kadrosuna kiralık stoper takviyesi yaptı.

Bordo-mavililer, Serie A ekibi Udinese'den Filip Benkovic'i kiralık olarak renklerine bağladı.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Filip Benkovic'in, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Udinese'ye, kiralama bedeli olarak 500.000.-EUR ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, sözleşme fesih bedeli olarak 4 (Dört) taksit halinde 2.500.000.-EUR ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonu kullanıldıktan sonra futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir.

2023-24 futbol sezonu kiralama dönemi için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; futbolcu ile olan sözleşme 2+1 yıl olarak gerçekleşecektir.

Buna göre; Futbolcuya,

2024-25 sezonu için 1.200.000.-EUR,

2025-26 sezonu için 1.300.000.-EUR,

2026-27 opsiyon sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2 takımlarından Braunschweig'de forma giyen Benkovic, 19 maçta görev aldı.