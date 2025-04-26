Filip Kostic Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü

Kaynak: İHA
Filip Kostic Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Filip Kostic, Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olurken maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Filip Kostic, 15. dakikada sarı kart gördü. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Kostic, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş müsabakasında cezalı duruma düştü.

23 LİG MAÇINDA FORMA GİYDİ

32 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Samsunspor, Konyaspor ile ligin ikinci yarısındaki Göztepe maçlarında sarı kart görmüştü. Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla bu sezon 23 lig maçında görev aldı.

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