Filipe Luis Fenerbahçe iddialarını doğruladı! Teklifi resmen açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından Filipe Luis'e teklif yaptığı ortaya çıktı. Brezilyalı teknik adam Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açıkladı.

Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra birçok teknik adamla görüşen Fenerbahçe'nin Flamengo'yu çalıştıran eski Atletico Madrid oyuncusu Filipe Luis'e de teklif yaptığı geçtiğimiz günlerde Brezilya basınında gündem olmuştu.

"DOĞRU ZAMAN DEĞİLDİ"

Filipe Luis basında çıkan iddiaları doğrulayarak Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açıkladı.

Brezilyalı teknik adam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Diğer kulüpler benimle ilgilendiğinde mutlu oluyorum çünkü yaptığınız işin takdir edildiğini görüyorsunuz. Ama doğru zaman değildi. Hedefimi biliyorum, bu konuda çok netim, hayatım ve kariyerimle ilgili istediğim her şeyi planladım ve bu teklif doğru zaman değildi. Ayrıca kulübe ve oyunculara karşı sorumluluğum var. Bunu yerine getirmeyi planlıyorum." diye konuştu.

