Filipinler gözünü BrahMos füzelerine dikti. Asya Pasifik'te silahlanma yarışı sürüyor

Filipin Deniz Piyadeleri veya kısaltılmış haliyle söylenecek olduğumuzda PMC, halihazırda her biri 290 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen üç füze ile dört rampadan oluşan üç BrahMos bataryası almaya hazırlanıyor. Asya merkezli medya kuruluşu WION'un haberine göre göre bu alım, Filipinler'in özellikle Çin'den gelecek deniz tehditlerine karşı koyma ve caydırma kabiliyetini önemli ölçüde arttırıyor.

WION, Filipinler'in olası ek füze alımının Hindistan'ın savunma ihracatını artıracağını ve BrahMos füzesinin Doğu Asya'daki silahlanma yarışında pazarlanabilirliğinin altını çizeceğini belirtiyor.

Habere göre uluslararası basında kısaltılmış hali olan PA diye anılan Filipin Ordusu'nun da füzeleri tedarik etmeyi düşünebileceğini ve Filipinler'i potansiyel olarak kara ve deniz saldırıları için silahlandırabileceğine vurgu yapılıyor.

Çıkan bir başka haberde ise BrahMos füzelerinin yüksek hızı ve uzun menzilleri sayesinde deniz tehditlerine karşı zorlu bir silah olduğunu ve böylece de Filipinler'in kıyı savunma kabiliyetlerine muazzam katkı sağlayacağı belirtiyor.

Center Asia News adlı bağımsız medya kuruluşunda çıkan bir haberde ise Filipinler ve Hindistan arasında derinleşen savunma ilişkisinin Manila hükümetinin Güney Çin Denizi'nde, Delhi'nin ise Himalayalarda Çin ile çatıştığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

Haberde BrahMos füzelerinin teslim edilmesinin Filipinler'in, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki iddialı eylemlerine karşı koyması ve Batı Filipin Denizi'ndeki egemenlik ve haklarını savunmak için güvenilir bir caydırıcılık ve savunma kabiliyeti sağlaması adına hayati öneme sahip olduğu belirtiliyor.

WION'da çıkan haberde Hindistan'ın Çin ile giderek soğuklaşan ilişkilerinin tam ortasında Filipinler'e BrahMos füzesi ihraç etme kararını Delhi hükümetinin, etkisini Hint Okyanusu'nun ötesine Hint-Pasifik bölgesine genişleten stratejik bir değişim anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

Asia Times, Haziran 2024'te Filipinler'in, Hindistan'ın 375 milyon dolarlık tarihi bir anlaşmayla tedarik ettiği yeni BrahMos füzeleri için bir üs inşa ederek Güney Çin Denizi'ndeki savunma pozisyonunu güçlendirdiğini bildirmişti. Batı Luzon, Zambales'teki Leovigildo Gantioqui Deniz Üssü'nde yer alan bu yeni askeri merkez, tartışmalı sulara bakıyor ve Çin'in işgal ettiği, Filipinlerin ise doğal olarak hak iddia ettiği Scarborough Sığlığı'nı vurabilecek BrahMos füze bataryalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Filipinler devleti her şeye rağmen ABD'nin karşılıklı savunma garantilerine rağmen önemli zorluklarla karşı karşıya.

Birincisii Manila hükümeti uzun menzilli istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) kabiliyetlerinden ve ufuk ötesi (OTH) radar konusunda oldukça eksik.

İkincisi, Filipinler ISR görevleri için küçük ve savunmasız insansız hava aracı ve uçak filosuna güveniyor, potansiyel olarak bir Çin çatışması senaryosunda BrahMos füzelerinin menzilini sadece birkaç düzine kilometre ile sınırlıyor.

Ayrıca, Filipinler'in hava savunma varlıklarından yoksun olması, onu BrahMos füze üssü gibi askeri tesisleri ya da kritik altyapı ve nüfus alanlarını savunmak arasında seçim yapmaya zorluyor.

Filipinler'in deniz ablukasına karşı savunmasızlığı, stoklarını korumak için BrahMos füzelerini yurt içinde üretememesi ve Çin'in gri bölge savaş taktikleri gibi lojistik engeller BrahMos füzelerinin caydırıcı etkisini zayıflatıyır.

Filipinlerin karşılıklı savunma anlaşması imzaladığı ABD'den denizde olası bir Çin çatışmasında beklentileri ise net bir şekilde ortaya konuşmuş değil. Ancak ABD'nin Filipinler'in Haziran 2024'te Çin'le yaşadığı deniz açmazına verdiği sessiz tepki, Washington'un Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde hak iddia ettiği ihtilaflı bölgeler konusunda Pekin'le büyük bir çatışma riskine girmeyeceği yönündeki ön kabulü yalanlıyor izlenimi uyandırıyor.

Asia Times adlı medya kuruluşu Haziran 2024'te bu olayın ABD'nin Filipinler'i böylece sattığını ama bunun ilk kez yaşanmadığını, 2012'deki Scarborough Sığlığı açmazında yardım etmemesinin ve 2016'da Daimi Tahkim Mahkemesi'nin (PCA) Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı iddiaları konusunda Çin aleyhine verdiği kararı askeri güçle uygulamayı reddetmesinde de aynı tavrı sergilediğine dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, ilave BrahMos füzeleri, potansiyel bir Tayvan çatışmasında ABD'nin müttefiki olarak Filipinler'in, Çin'in Mischief Reef, Fiery Cross Reef ve Subi Reef gibi işgal altındaki deniz özelliklerinden güç projeksiyonu ve saldırı yeteneklerinin önemli bir kısmının menzilinde olmak gibi kusurlarını bir ölçüye kadar da olsa giderebilir.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından hazırlanan interaktif bir harita Mischief Reef, Fiery Cross Reef ve Subi Reef'in menzilleri tüm Filipinler ve Güney Çin Denizi'ni kapsayan seyir füzeleri, bombardıman uçakları ve savaş uçaklarına ev sahipliği yapabileceğini gösteriyor.

Her ne kadar Filipinler'in yabancı birliklere ev sahipliği yapma konusundaki egemenlik kaygılarını bertaraf etme ve zımnen rüşvet verme kabiliyetine sahip olsa da söz konusu zafiyet, ABD'nin 1991'de kapattıktan sonra Filipinler'de yeniden kalıcı askeri üsler kurmak için bastırmamasının önemli bir nedeni olarak görülüyor.

ABD şu anda, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. döneminde Pentagon'na daha fazla Filipinler üssü açan Geliştirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) uyarınca Filipinler üzerinden asker ve ekipman rotasyonu yapıyor..

Bu kırılganlığın altını çizen South China Morning Post (SCMP) adlı interaktif haber kaynağı, bu ay Çin'in Taklamakan Çölü'ndeki ABD F-22 ve F-35 maketlerine saldırılar düzenlediğini ve görünüşe göre önleyici bir saldırıda bu savaş uçaklarını yerde nasıl imha edeceğinin provasını yaptığını bildirdi.

Olası bir Tayvan çatışması durumunda, Geliştirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında Filipinler'de konuşlu bulunan ABD kuvvetleri, Palawan'daki Antonio Bautista Hava Üssü, Pampanga'daki Basa Hava Üssü ve Cebu'daki Benito Ebuen Hava Üssü gibi Geliştirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması tesislerine yönelik olası bir sürpriz saldırıda, ABD ve Filipin uçaklarının yerde imha edilmesiyle birlikte hızla Çin'in ateş hattına girebilir. Ancak Palawan'daki ilave BrahMos füze sahaları Mischief Reef, Fiery Cross Reef ve Subi Reef'te park halinde bulunan Çin askeri tesislerini ve uçaklarını hedef alabilir, bunları risk altında tutabilir ve Filipinler'deki ABD kuvvetlerine yönelik önleyici bir saldırı tehdidini önleyebilir.

Filipinler daha fazla BrahMos füzesi edinmeyi seçerse, ABD ve müttefik savunma taktisyenleri Çin'in askeri güç üstünlüğü karşısında şu anda göründüğü kadar çaresiz olmadığı sinyalini verecek girişimlerde bulunabilir.

Söz konusu füzelerin alımı, Filipinler'in savunulabilir bir ileri harekat üssü olduğunu ve ABD ile müttefiklerinin topraklarında daha kapsamlı bir askeri varlığa yatırım yapmakta haklı olabileceklerini gösterecektir.

Filipinler'in BrahMos bataryalarına hedefleme verisi sağlamak da ABD'nin Çin ile karşı karşıya gelmekten kaçınırken Manila hükümetinin savunmasını güçlendirmesi için uygun bir yol olabilir. Ancak belki de hiçbir BrahMos füzesi Filipinler'in Çin'in artan gri bölge taktikleriyle başa çıkmasına yardımcı olamayacak..

SCMP adlı haber kaynağında yayınlanan bir haberde Çin'in, Filipinler'e karşı daha agresif taktikler kullanmaya başladığı, buna deniz milisleri ve kolluk kuvvetlerine ait gemilerin Filipinler'in bölgedeki işgal altındaki topraklarına çarpması, gemiye çıkması ve ikmal görevlerini engellemesinin de dahil olduğu belirtiliyor..

SCMP'ye göre bu eylemler silahlı çatışma eşiğinin altında kalırken, Filipinler'i gerilimi azaltma ile Çin'in daha fazla güç kullanımı için gerekçe olarak kullanabileceği ve muhtemelen Filipinler için daha fazla toprak kaybına neden olabilecek bir hata yapma arasında zor bir noktaya itiyor.