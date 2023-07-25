Filipinler kuvvetli kasırgayı bekliyor

Filipinlere doğru yaklaşan kuvvetli bir kasırga nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken deniz yolculuğu durma noktasına geldi.

Filipinler kuvvetli kasırgayı bekliyor

Editör: Osmancan Erok

Filipinlerde güçlü rüzgarların esmesiyle birlikte ülkede kuvvetli kasırgalar bekleniyor. Denizde dalgalar şimdiden 3 metreyi bulurken deniz taşımacılığı durma noktasına geldi.

Doksuri Tayfunu, Cagayan ve Batanes eyaletlerinin kuzeybatısına doğru ilerlerken, fırtınanın merkezindeki güçlü rüzgarların açık denizde kalması bekleniyor, ancak takımadaların uzak adalarını vurması bekleniyor. Ülkenin meteoroloji dairesi, tayfunun 680 kilometre genişliğinde alanı etkileyeceğini, yağmur bandının ani sellere neden olabileceğini ve kuzey illerinde toprak kaymalarına yol açabileceğini söyledi.

Kasırganın orta ve kuzey illerde muson yağmurlarının etkisini artırması bekleniyor.

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