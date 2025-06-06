Filipinler tüketici güveni ilk çeyrekte geriledi

Filipinler Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, tüketici güven endeksi bu dönemde -13 seviyesine gerileyerek, bir önceki çeyrekteki -11.1 değerinin altına indi. Tüketiciler, ülkedeki ekonomik durum konusunda daha karamsar bir tablo çizdi. Endeksin ekonomik durum bileşeni -33.9’a gerilerken, önceki çeyrekte bu değer -24.2 olarak kaydedilmişti. Bu durum, halkın genel ekonomik görünümden duyduğu endişenin arttığını gösteriyor.

Öte yandan, ailelerin mali durumu algısında bir miktar iyileşme yaşandı. Aile bütçesine ilişkin değerlendirmeler -6.1’den -9’a yükselerek biraz daha olumlu bir hava yakaladı. Aile gelirlerinde ise ilk kez pozitif bir seviye gözlemlendi. Bu alandaki endeks değeri 1’e çıkarak, geçen çeyrekteki -0.1 seviyesinden toparlandı.

Tüketicilerin önümüzdeki 12 ay için ekonomik beklentileri ise önceki çeyreğe kıyasla değişmedi ve 12.4 olarak sabit kaldı. Ancak bu değer, geçen yılın aynı dönemindeki 13.4 seviyesinin altında bulunuyor. Bu da uzun vadeli ekonomik iyimserliğin azaldığını işaret ediyor.

Ekonomistler, fiyat artışları ve işsizlik riskinin tüketici davranışlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor. Filipinler’de artan enflasyonun halkın harcama eğiliminde frenleyici rol oynadığı, bunun da genel ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor. Ulusal İstatistik Bürosu, tüketici güvenindeki bu düşüşün makroekonomik dengeler açısından önemli bir gösterge olduğunu vurguluyor.

Tüketici güveni, ülkedeki ekonomik aktivitenin geleceğine dair önemli sinyaller taşır. Filipinler’de yaşanan bu gerileme, ekonomideki mevcut sıkıntıların henüz tam olarak aşılmadığını ve iyileşme sürecinin zor ilerlediğini ortaya koyuyor. Bu tablo, hükümet ve özel sektör için de yeni stratejiler geliştirme çağrısı yapıyor.