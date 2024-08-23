Filipinler ve Brezilya imzayı attı

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipinler'in başkenti Manila'da buluşan Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda görüştü.

Bakanlar, görüşmeden sonra gerçekleştirilen törende eğitim ve teknik alanlarda işbirliğini artırmayı hedefleyen iki anlaşma imzaladı.

Manalo, imzalanan anlaşmaların iki ülkenin işbirliğinin ortak kalkınma amaçlarına ulaşılmasını sağlayacağını belirterek, "Vieira'nın ziyareti, Brezilya'nın Asya ile, özellikle de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Filipinler ile ilişkilerini derinleştirme konusundaki kararlılığının açık göstergesidir." dedi.

İlk defa Brezilya Dışişleri Bakanı'nın Filipinler'i ziyaret ettiğini vurgulayan Manalo, bunu tarım, eğitim, ticaret, bilim ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi için fırsat olarak belirtti.

Viera da Brezilya'nın Manila'da öğretim programı yaparak Portekiz dilini, Brezilya edebiyatını ve kültürünü Filipinler'de tanıtmak istediğini söyledi ve "Her iki ülkedeki tüm tarafları daha güçlü bir ikili ortaklık inşa etmek üzere bize katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Yapılan görüşmede ayrıca, tarım, denizcilik, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir biyoyakıt, savunma, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını belirten bakanlar, Filipinler ile Brezilya'nın ikili ilişkilerinde yeni döneme girildiğine vurgu yaptı.