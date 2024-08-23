Filipinler ve Brezilya imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: AA
Filipinler ve Brezilya imzayı attı

Filipinler ile Brezilya arasında eğitim ve teknik alanlarda işbirliğini artırmayı hedefleyen iki anlaşma imzalandı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipinler'in başkenti Manila'da buluşan Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda görüştü.

Bakanlar, görüşmeden sonra gerçekleştirilen törende eğitim ve teknik alanlarda işbirliğini artırmayı hedefleyen iki anlaşma imzaladı.

Manalo, imzalanan anlaşmaların iki ülkenin işbirliğinin ortak kalkınma amaçlarına ulaşılmasını sağlayacağını belirterek, "Vieira'nın ziyareti, Brezilya'nın Asya ile, özellikle de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Filipinler ile ilişkilerini derinleştirme konusundaki kararlılığının açık göstergesidir." dedi.

İlk defa Brezilya Dışişleri Bakanı'nın Filipinler'i ziyaret ettiğini vurgulayan Manalo, bunu tarım, eğitim, ticaret, bilim ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi için fırsat olarak belirtti.

Viera da Brezilya'nın Manila'da öğretim programı yaparak Portekiz dilini, Brezilya edebiyatını ve kültürünü Filipinler'de tanıtmak istediğini söyledi ve "Her iki ülkedeki tüm tarafları daha güçlü bir ikili ortaklık inşa etmek üzere bize katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Yapılan görüşmede ayrıca, tarım, denizcilik, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir biyoyakıt, savunma, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını belirten bakanlar, Filipinler ile Brezilya'nın ikili ilişkilerinde yeni döneme girildiğine vurgu yaptı.

Öne Çıkanlar
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Son Haberler
UEFA açıkladı Fenerbahçe yıkıldı Spor
UEFA açıkladı Fenerbahçe yıkıldı
Bakanlık et fiyatları için harekete geçti. Dev ceza kesildi Ekonomi
Bakanlık et fiyatları için harekete geçti. Dev ceza kesildi
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı karıştırdı. Kendi yöneticisini korkaklıkla suçladı Spor
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı karıştırdı. Kendi yöneticisini korkaklıkla suçladı
Dilruba için büyük kampanya başlatıldı. Soldaki Halkın hakkını savunduğu için tutuklandı. Sağdaki kul hakkı yeme suçundan serbest bırakıldı Gündem
Dilruba için büyük kampanya başlatıldı. Soldaki Halkın hakkını savunduğu için tutuklandı. Sağdaki kul hakkı yeme suçundan serbest bırakıldı
Geçici gelir ve kurum vergi beyannemesinde yeni gelişme Ekonomi
Geçici gelir ve kurum vergi beyannemesinde yeni gelişme
Taha Akgül baba oldu Spor
Taha Akgül baba oldu
Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler belli oldu Ekonomi
Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler belli oldu