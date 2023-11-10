Filipinler ve Çin arasındaki kriz büyüyor

Filipinler, Çin Sahil Güvenliğine ait gemi ile bir "milis gemisinin", Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda tehlikeli manevralar yapıp donanmalarına ait ikmal gemisine "tazyikli su" sıktığını bildirdi.

KAYNAK: AA
Filipinler ve Çin arasındaki kriz büyüyor

Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS) tarafından yapılan açıklamada, Çin'e ait gemilerin "tacizinin", Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği ve ülkelerinin kontrolündeki resifte yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Çin gemilerinin "Filipinler gemilerinin olağan ikmal ve nöbet görevlerine karşı düşüncesizce tacizde bulunduğu, bunları engellediği ve bunlara karşı tehlikeli manevralar yaptığı" kaydedildi.

Çin Sahil Güvenliğine ait gemiden ikmal gemisine tazyikli su sıkılmasına karşın Filipinler'in gemilerinin görevini başarıyla icra ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu yasa dışı faaliyetlerden sorumlu Çin gemilerinin bölgeyi terk etmesi konusunda ısrar ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Filipinler'in Pekin Büyükelçiliğinin, Çin Dışişleri Bakanlığına bu olaya dair protesto notasını ilettiği bildirildi.

Çin ise olaya dair yaptığı açıklamada, Filipinler'e ait 2 kargo, 3 sahil güvenlik gemisinin, Çin kara sularını ihlal ettiği öne sürüldü. Açıklamada, Çin askeri gemilerinin, ülke kara sularını savunmak için uluslararası deniz hukuku çerçevesinde hareket ettiği belirtildi.

Çin Sahil Güvenliğinin, 6 Ağustos'ta, bölgeye yaklaşan Filipin ikmal gemisine tazyikli su sıkması, ülkeleri karşı karşıya getirmişti.

Filipinler, 4 Ekim'de, Çin'e ait sahil güvenlik gemileri tarafından oluşturulan ablukayı aşarak, bölgedeki Filipin kuvvetlerine ikmal malzemeleri teslim etmeyi başardığını duyurmuştu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

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