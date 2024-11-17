Filipinler'de 650 bin kişi tahliye edildi

Kaynak: DHA
Filipinler'de 650 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de, Süper Tayfun Man-Yi nedeniyle yaklaşık 650 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler'de, yıkıcı etkiye sahip olabileceği belirtilen Süper Tayfun Man-Yi nedeniyle yaklaşık 650 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA), Man-Yi'nin yerel saatle 21.40'ta Catanduanes Adası'nın doğusunda karaya çıktığını bildirdi. Saatteki hızının 270 kilometreye ulaşması beklenen tayfun nedeniyle bölgede 650 bin kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

PAGASA, bölgedeki yerleşim yerlerinin 48 metre yüksekliğinde dalgalara maruz kalabileceği uyarısını yaptı.

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