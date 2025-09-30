Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Düzenleme: Kaynak: İHA

Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden kısa süre sonra aynı yerde 5,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Filipinlerde, 6.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Filipinlerde, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Bohol Adası’nda bulunan Calape kentinin 11 kilometre güneydoğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılırken, can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

Sam Pepper adlı sosyal medya fenomeni depreme canlı yayın yaptığı sırada yakalandı. Deprem anını anbean kayıt altına alan fenomen, hızla bulunduğu yeri diğer kişilerle birlikte terk etti.

