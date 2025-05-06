Filipinler’de enflasyon 2019'dan bu yana en düşük seviyede

Filipinler İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Nisan 2025’te yıllık enflasyon yüzde 1,4’e gerileyerek Kasım 2019’dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Mart ayında bu oran yüzde 1,8 idi. Bu düşüş özellikle gıda ve alkolsüz içecekler, giyim, iletişim, eğlence ve kişisel bakım ürünlerindeki fiyatların daha yavaş artmasından kaynaklandı.

Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık artış oranı Mart’ta yüzde 2,2 iken Nisan’da yüzde 0,9’a geriledi. Giyimde yüzde 1,8 olan yıllık artış yüzde 1,6’ya indi. Bilgi ve iletişimde fiyatlar sadece yüzde 0,3 arttı. Eğlence, spor ve kültürde yüzde 2,2 olan artış yüzde 2,1’e düştü. Kişisel bakım ve çeşitli hizmetlerde de yüzde 2,6’dan yüzde 2,5’e sınırlı bir yavaşlama görüldü.

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ULAŞIMDA DEFLASYON DERİNLEŞTİ

Ulaşım sektöründe fiyatlar Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 oranında düştü. Mart ayındaki gerileme yüzde 1,1 seviyesindeydi. Yakıt ve ulaşım maliyetlerindeki bu gerileme, genel tüketici enflasyonu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Ulaştırma fiyatlarındaki bu düşüş, özellikle petrol fiyatlarındaki küresel düşüş ve yerel taşıma maliyetlerinin düşmesiyle ilişkilendiriliyor.

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BARINMA, SAĞLIK VE TÜTÜN FİYATLARI HIZ KAZANDI

Bazı temel harcama kalemlerinde ise fiyat artışlarının hızlandığı gözlemlendi. Konut ve kamu hizmetlerinde fiyatlar yüzde 2,9 arttı. Mart ayında bu artış yüzde 1,7 seviyesindeydi. Sağlık harcamalarındaki artış yüzde 2,2’den yüzde 2,4’e çıktı. Alkollü içki ve tütün ürünlerinde de fiyat artışı yüzde 3,6’dan yüzde 3,7’ye yükseldi.

Ekonomistler, bu artışların büyük ölçüde tedarik zinciri maliyetlerindeki oynamalar ve tüketici taleplerinin sektörel değişkenlik göstermesiyle ilişkili olduğunu belirtiyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklık, konut ve kamu hizmetleri fiyatlarını yukarı çekiyor.

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AYLIK BAZDA TÜKETİCİ FİYATLARINDA GERİLEME

Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında aylık bazda yüzde 0,4 oranında azaldı. Bu, Şubat ve Mart aylarında görülen yüzde 0,2’lik aylık düşüşlerin ardından gelen en büyük gerileme oldu. Arka arkaya üç aydır fiyatlarda düşüş yaşanıyor olması, ekonomideki talep baskısının sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON SABİT KALDI

Gıda ve enerji gibi oynak kalemleri dışarıda tutan çekirdek enflasyon, Nisan ayında da yüzde 2,2 seviyesinde sabit kaldı. Bu durum, genel enflasyondaki düşüşe rağmen temel fiyat baskılarının henüz ciddi şekilde azalmadığını gösteriyor. Merkez Bankası yetkilileri bu sabitliği yakından izliyor çünkü çekirdek enflasyon, para politikasının yönü açısından belirleyici bir gösterge.

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MERKEZ BANKASI VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Filipinler Merkez Bankası, faiz politikasında temkinli bir duruş sergiliyor. Enflasyondaki gerilemeye rağmen çekirdek enflasyonun yüksekliği, faiz indirimi konusunda net bir sinyal verilmesini engelliyor. Ekonomistler, yılın ikinci yarısında küresel emtia fiyatlarının seyrine bağlı olarak Merkez Bankası'nın para politikasında değişiklik yapabileceğini öngörüyor.

Enflasyondaki bu yavaşlama, özellikle düşük gelirli aileler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak konut ve sağlık harcamalarındaki artışlar, hanehalkı bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Uzmanlar, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliği açısından enflasyonun bu düzeyde kalmasının kritik olduğunu vurguluyor.