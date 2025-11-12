Inquirer News'in haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Fung-wong Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, tayfunun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 36 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

15 BÖLGE VE 2,4 MİLYONDAN FAZLA İNSAN ETKİLENDİ

Tayfunun ülke genelindeki 15 bölgede, 2,4 milyondan fazla kişiyi etkilediği kaydedildi.

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu nedeniyle de 232 kişi hayatını kaybetmiş, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım'da afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda, tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.