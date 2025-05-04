Filipinler'de kan donduran olay: Bariyerleri aşan jip dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Filipinler'de havalimanında korkunç anlar yaşandı. Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda meydana olayda bir sürücü kalabalığın arasına daldı. Feci olayda bir yaşındaki kız olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar var.

Filipinler'de havalimanında korkunç anlar yaşandı. Başkent Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nın girişinde bir sürücünün aracıyla kalabalığa dalması sonucu biri 4 yaşında kız çocuğu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarının yaşandığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı olay "trafik kazası" olarak nitelendirilirken, aracın dış bariyerleri aşarak NAIA Terminal 1'in girişindeki yaya yoluna girmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "Bu olayın özellikle sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle oluşturduğu endişeyi anlıyoruz. Halkı spekülasyon yapmamaya ve doğrulanmış bilgileri beklemeye davet ediyoruz. Gerekli güncellemeler en kısa sürede paylaşılacaktır" denildi. Olayın ardından yaralılar tedavi altına alınırken, aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

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