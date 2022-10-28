Filipinler'de Nalgae Fırtınası 42 can aldı. Onlarca kayıp var

Filipinli yetkililerden Naguib Sinarimbo, yaptığı açıklamada, Müslüman Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) Maguindanao kentinde gece boyunca şiddetli yağışların etkili olduğunu söyledi.

Sinarimbo, Maguindanao'ya bağlı bölgelerden Datu Blah Sinsuat Müslüman Bangsamoro Özerk Bölgesi'ta 10 ve Datu Odin Sinsuat'ta 3 kişinin sel ile heyelanlarda hayatını kaybettiğini, kayıpları bulmak ve heyelanda yıkılan evlerde arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere ekiplerin çalıştığını belirtti.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde arama kurtarma ekiplerinin Datu Odin Sinsuat'ta 24 cesede daha ulaştığını, Upi kentinde de 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sinarimbo, Maguindanao'ya bağlı bölgelerden Datu Blah Sinsuat'ta 10 ve Datu Odin Sinsuat'ta 3 kişinin sel ile heyelanlarda hayatını kaybettiğini, kayıpları bulmak ve heyelanda yıkılan evlerde arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere ekiplerin çalıştığını belirtti.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde arama kurtarma ekiplerinin Datu Odin Sinsuat'ta 24 cesede daha ulaştığını, Upi kentinde de 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.