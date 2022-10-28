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Sel 31 can aldı

Filipinler'in güneyindeki Mindanao özerk bölgesinde yaşanan sel felaketinde en az 31 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 16:29
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Filipinler'de sel 31 can aldı

Sel 31 can aldı
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Milli Gazete'nin haberine göre, Filipinler'de özerk Mindanao adasındaki Datu Blah Sinsuat kasabasında, yağmurun tetiklediği toprak kayması ve sel nedeniyle en az 31 kişi hayatını kaybetti. 

Üst düzey bir hükümet yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, güney Filipinler eyaletindeki sel ve toprak kaymasında en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hükümetten yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin kayıp sakinleri aradığı belirtildi. 

Mindanao'daki Bangsamoro Özerk Bölgesi İçişleri Bakanı Naguib Sinarimbo telefonla yaptığı açıklamada, yaklaşan tropik fırtınanın yol açtığı şiddetli bir sağanak sel ve toprak kaymalarının Maguindanao eyaletindeki birçok belediyeyi etkilediğini söyledi.

Sinarimbo, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve Perşembe gecesi aralıksız yağan yağmurdan sonra Cuma günü havanın biraz düzeldiğini söyledi. Sinarimbo, "Rakamlar hala hareket ediyor ve hala yükselmesini bekliyoruz." dedi.

On yıllardır süren ayrılıkçı silahlı isyanın ardından özerk bir bölge haline gelen Mindanao adasında Perşembe günü geç saatlerde şiddetli yağmur başladı. Manila'daki devlet hava durumu dairesi sel felaketine kuzeydoğudaki Tropik Fırtına Nalgae'nin neden olduğunu bildirdi.

Nalgae, sivil savunma ofisinin Cumartesi veya Pazar günü beklenen bir kara düşüşünden önce yaklaşık 5.000 kişinin sel ve heyelan eğilimli bölgelerden tahliye edildiğini söylediği kuzey Filipinler'e doğru gidiyordu.

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