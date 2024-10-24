Filipinler'de Trami Tropik fırtınası felaketi: 24 ölü

Düzenleme: Kaynak: AA
Filipinler'de Trami Tropik fırtınası felaketi: 24 ölü

Filipinler’in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası, yoğun yağışlar, seller ve toprak kaymaları nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki çeşitli eyaletlerde yaşanan bu olumsuz etkiler, Filipinler basınında geniş yankı buldu.

En çok etkilenen bölgelerden biri Bicol bölgesi ve yakınındaki Quezon eyaleti oldu. Boğulma vakaları da dahil olmak üzere en az 24 kişi hayatını kaybetti. Seller ve toprak kaymaları, kasabalara ve köylere ulaşmayı zorlaştırdı ve yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

3.jpg

Sel suları nedeniyle birçok araç yollarda sürüklendi ve vatandaşlar evlerinin çatılarında mahsur kaldı. Luzon Adası’nda okullar ve hükümet binaları 2 gün boyunca kapalı kalacak.

Nepal'de sel ve heyelan felaketi: 193 ölüNepal'de sel ve heyelan felaketi: 193 ölü

Hükümet verilerine göre, evlerinden ayrılan ve daha güvenli bölgelere yerleşen 75 bin 400 köylü de dahil olmak üzere 2 milyondan fazla kişi fırtınadan etkilendi.

2.jpg

Filipinler, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun vurduğu bir ülke. 2013’teki Haiyan Tayfunu ise 7 bin 300’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve büyük yıkıma neden olan bir felaketti.

Sel felaketi Sri Lanka'da hayatı felç ettiSel felaketi Sri Lanka'da hayatı felç etti

1.jpg

Son Haberler
Fatih Altaylı ‘dün bilgi gelmişti’ dedi: Bir devlet kurumu ile siyasiye saldırı olacak
Fatih Altaylı ‘dün bilgi gelmişti’ dedi: Bir devlet kurumu ile siyasiye saldırı olacak
“Mustafa” filminin İstanbul galasına yoğun ilgi! Atatürk’ün çocukluğunu ilk kez böyle izleyeceksiniz
“Mustafa” filminin İstanbul galasına yoğun ilgi! Atatürk’ün çocukluğunu ilk kez böyle izleyeceksiniz
Yenidoğan Çetesi’nin ortaya çıkan yeni konuşmaları dehşete düşürdü! “O bebekten ciro yapacağız”
Yenidoğan Çetesi’nin ortaya çıkan yeni konuşmaları dehşete düşürdü! “O bebekten ciro yapacağız”
Şanlıurfa’nın müzik kültürü dünyaya tanıtılıyor
Şanlıurfa’nın müzik kültürü dünyaya tanıtılıyor
Son Dakika: TUSAŞ saldırısındaki teröristin kimliği belli oldu
Son Dakika: TUSAŞ saldırısındaki teröristin kimliği belli oldu