Filipinler'de Trami Tropik fırtınası felaketi: 24 ölü

Ülkenin kuzeydoğusundaki çeşitli eyaletlerde yaşanan bu olumsuz etkiler, Filipinler basınında geniş yankı buldu.

En çok etkilenen bölgelerden biri Bicol bölgesi ve yakınındaki Quezon eyaleti oldu. Boğulma vakaları da dahil olmak üzere en az 24 kişi hayatını kaybetti. Seller ve toprak kaymaları, kasabalara ve köylere ulaşmayı zorlaştırdı ve yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Sel suları nedeniyle birçok araç yollarda sürüklendi ve vatandaşlar evlerinin çatılarında mahsur kaldı. Luzon Adası’nda okullar ve hükümet binaları 2 gün boyunca kapalı kalacak.

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Hükümet verilerine göre, evlerinden ayrılan ve daha güvenli bölgelere yerleşen 75 bin 400 köylü de dahil olmak üzere 2 milyondan fazla kişi fırtınadan etkilendi.

Filipinler, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun vurduğu bir ülke. 2013’teki Haiyan Tayfunu ise 7 bin 300’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve büyük yıkıma neden olan bir felaketti.

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