Trami Tropik Fırtınası faciasında ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Trami Tropik Fırtınası faciasında ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili Trami Tropik Fırtınası'nın yol açtığı yağış, seller ve toprak kaymaları sonucu ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre yetkililer, fırtınada 7 kişinin yaralandığını, 20 kişinin kaybolduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Trami Tropik Fırtınası'nın yol açtığı seller ve toprak kaymaları yüzünden 46 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filipinler Hava Kuvvetlerinden (PAF) yapılan açıklamada, afet müdahale biriminin etkilenen bölgelere temel yardım malzemeleri taşıdığı kaydedildi.

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Filipin Ulusal Polisi (PNP) Sözcüsü Tuğgeneral Jean Fajardo, afet nedeniyle yaklaşık 18 bin polisin seferber edildiğini söyledi.

Fajardo, hava koşullarının düzelmesi durumunda arama kurtarma çalışmaları için bölgeye helikopter gönderileceğini ifade etti.

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Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun meydana geldiği Filipinler'de 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

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